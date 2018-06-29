Milletvekili seçilen Berberoğlu'nun avukatları harekete geçti

CHP'li Enis Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Berberoğlu'nun avukatları tahliye talebinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar imzalı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne verilen dilekçede, Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilerek, yasama dokunulmazlığını tekrar kazandığı belirtildi.

Berberoğlu'nun hukuki statüsünün değiştiğinin belirtildiği dilekçede Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talep edildi.

'YENİDEN SEÇİLEN BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK…'

CHP’li Berberoğlu’nun avukatlarının verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa m. 83/4 hususta yoruma mahal bırakmayacak kadar açıktır. Anayasamıza göre ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır’ hükmü, hakkında bir soruşturma/kovuşturma olan milletvekilinin tekrar TBMM üyesi olarak seçilmesi halinde yeniden ve kendiliğinden Yasama Dokunulmazlığı zırhını giyecek olması, bu hak ve imtiyazdan faydalanacak olması sebebiyle var olan soruşturma/kovuşturmanın devamının ancak TBMM’nin yasama dokunulmazlığını ‘YENİDEN KALDIRMASINA BAĞLI’ olduğunu ortaya koymaktadır.

Müvekkilimiz 24/6/2018 tarihli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ili milletvekili olarak yeniden TBMM’ne seçilmiştir. Gazi Meclis’in saygın ve artık üçüncü dönemi olması nedeniyle de deneyimli bir üyesi olacak Berberoğlu, yeniden seçilen bir milletvekili olarak Anayasa m 83/4 uyarınca hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturmanın var olması halinde, bu yargısal faaliyetin ancak TBMM’nin yasama dokunulmazlığını Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nün amir hükümlerinin işletilerek yeniden kaldırılmasının ardından devam edebileceği açıktır. Anayasa m 83/4 uyarınca yeniden seçilen milletvekili olarak yasama dokunulmazlığı hakkına sahip olan müvekkilimiz için, Anayasa m 83/2’ye göre ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.’ hükmü de yeniden geçerli olacaktır.”

'MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ ÖNÜNDE ÇOK AĞIR BİR ENGEL OLUŞTURMAKTADIR'

Avukat Murat Ergün ve Avukat Yiğit Acar’ın verdiği dilekçede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlara da atıfta bulunuldu.

Dilekçede ayrıca şunlar kaydedildi:

“Avukat Anayasamıza göre yasama dokunulmazlığının tüm hükümlerinin, müvekkilimizin 24/6/2018 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi ve bu bağlamda CMK m 223/3-8 uyarınca kovuşturma yapılması şarta bağlı bulunan ve bu şart henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bu şartın gerçekleşmesinin beklenilmesi amacıyla DURMA kararı verilmesi gerekliliğini Yüksek Mahkemenize arz etmekteyiz.

Anayasamızın Başlangıç kısmında, egemenliğin ulusta olduğu ve bunu ulus adına kullanmakla yetkili kılınan kurumların milli iradeyi temsil ettiği vurgulanmıştır. Hâlihazırda TBMM üyesi olan müvekkilimiz, milletvekili olarak hazır bulunması gereken yasama faaliyetlerine katılamamaktadır. Bu aşamada tutukluluk hali, milli iradenin tecellisi önünde çok açık bir engel oluşturmaktadır.”