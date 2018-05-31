Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete’de

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 68 bağımsız adaydan 17’si Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun adayları.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. YSK'nin kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak.

YSK’nin hukuksuz kararıyla seçime katılması engellenen Türkiye Komünist Partisi, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adaylarıyla milletvekili seçimlerine katılıyor.

Türkiye genelindeki 68 bağımsız milletvekili adayından 17’si Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun adayları.