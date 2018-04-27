Milletvekili adaylığının en pahalı olduğu parti CHP

Milletvekili aday adaylarından en fazla başvuru ücreti alan parti CHP oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili aday adaylarından alacağı başvuru ücretlerini açıkladı.

Kadın, genç ve engelli adaylardan 5 bin lira başvuru ücreti alacak olan CHP, erkek adaylardan ise 10 bin lira başvuru ücreti alacak.

AKP ise erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın milletvekili aday adaylarından ise 3 bin lira alınacak. 18-25 yaş arasındaki genç adaylardan da 3 bin lira alacak olan AKP, engelli adaylardan ise 1000 lira alıcak.

MHP kadın erkek ayrımı yapmadan tüm adaylar için 2500 lira adaylık ücreti ilan etti.