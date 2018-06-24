Milletvekili adayı ilçe seçim kuruluna alınmadı

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Özge Aydemir Güney Ankara Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'na alınmadı. Aydemir Güney'in Ankara İl Seçim Kurulu'na verdiği şikayet dilekçesi de geri çevrildi.

AKP'nin seçim hukuksuzlukları devam ediyor. Ankara Yenimahalle'de okullardan getirilen oylar İlçe Seçim Kurulu'na ulaştı. Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Özge Aydemir Güney tarafından yetkilendirilen itiraza yetkili kişiler İlçe Seçim Kurulu'na alınmadı.

Olay üzerine İlçe Seçim Kurulu'na gelen Özge Aydemir Güney'in de içeri alınmaması üzerine, İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunmak üzere yola çıkıldı.

Aydemir Güney'in şikayet dilekçesi İl Seçim Kurulu'nda "Şikayeti işleme almaya İlçe Seçim Kurulu'nun yetkili olduğu" gerekçesiyle geri çevrildi. Usulsüzlüğe dair tutanak tutuldu.