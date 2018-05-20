Milletvekili aday listelerinde son gün yarın

24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday listeleri için yarın son gün.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

Bağımsız milletvekili adayları da en geç yarın saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye 30 Mayıs’ta gönderilecek.