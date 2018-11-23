'Millete yük oluyor deyip Meclis'i kapatmak istiyorlar'

Meclis'in çalışma süresinin AKP tarafından azaltılmak istendiğini belirten İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir' dedi.

AKP'nin "millete yük oluyor" diyerek Meclis'i kapatmayı, senato kurmayı planladığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Milletvekili ödeneği üç aylık 56 bin lira. Emekli olup da milletvekilliğini sürdürenlerin eline de yaklaşık 90 bin lira geçiyor. Salı-çarşamba-perşembe genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan var. Bu durumda, vekiller ayda 8 gün çalışılacak" dedi.

Öztürk, konuya ilişkin İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın önemli bir iddiasını köşesine taşıdı: