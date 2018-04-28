'Millete sözüm var, 15 CHP'li vekille aday olmayacağım'

Zonguldak'ta konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamak için CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen vekillerin imzasıyla aday olmayacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu.

CHP'nin İyi Parti'yi seçimlere sokmak için yaptığı 15 vekil hamlesine teşekkür eden Akşener, Başkanlık adaylığı konusunda ise, "Bugün biz grup kurmuş durumdayız ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum. Çünkü benim milletime sözüm var, 100 bin imzayla aday olacağım" dedi.

'KÜÇÜK ORTAĞIN ADAY DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı “Vakit kaybedeceğine çık da Cumhurbaşkanlığına aday ol. Bir genel başkana adaylık yakışır” çağrısını hatırlatan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığına aday olmamasını hatırlatarak “Genel başkanlara ‘aday ol’ diyorsun, küçük ortağın aday değil” ifadelerini kullandı.

SUİKAST İDDİASI

Partisinin Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un gündeme getirdiği suikast girişimi iddialarıyla ilgili de konuşan Akşener, "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz. Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacını taşır. Yani korku önemli bir duygu ve hepimizde var olan bir duygu. Bende de var elbette. Fakat bir süre sonra yaşlarımızdan tecrübemizden dolayıdır, geriye gidebiliyor. Ben mesela genç için daha çok korkarım. Yaşayacak çok zamanı var. Türkiye'de ağırlıklı korkutmak üzerine şu sıra. Onun için onun karşısında korkmayacaksınız" ifadelerini kullandı.