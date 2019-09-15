Millet Kıraathanesi olarak kullanılan tarihi yapı, nem ve rutubet nedeniyle kapatıldı

Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülerek geçtiğimiz yıl hizmete açılan tarihi Hatuniye Medresesi'nin, nem ve rutubetten dolayı zarar gördüğü öğrenildi.

Karaman'da bulunan tarihi Hatuniye Medresesi, 8 ay boyunca Millet Kıraathanesi olarak hizmet verdikten sonra Mayıs ayında geçici olarak hizmete kapatıldı. Kıraathane olarak kullanılan tarihi yapının, nem ve rutubet nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

KAFE OLARAK DA KULLANILMIŞ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP'den MHP'ye geçen kentin Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kıraathanenin aradan geçen zamana rağmen açılmaması üzerine konuyla ilgili bilgi alarak, tarihi yapının nem ve rutubet nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Kalaycı, tarihi medreseyi amacına uygun bir şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, “Tarihi medrese, Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmeden önce de kafe olarak kiraya verilmiş ve ciddi tahribata uğratılmış. Şu an tahrip edilen bu tarihi dokuyu kurtarmaya yönelik çalışmalarımıza başladık. Millet Kıraathanesi için daha uygun bir yer bulursak oraya taşıyacağız” dedi.