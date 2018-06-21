Millet İttifakı 'tutum belgesi'ni açıkladı

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın tutum belgesi açıklandı. Belgede siyasal sistemin zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve çoğulcu demokrasi esasına göre yeniden inşa edileceği belirtildi.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın tutum belgesi JW Marriot Hotel'de yapılan toplantıda açıklandı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir katıldı. Dört siyasi parti adına "Millet İttifakı Tutum Belgesi"ni DP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir açıkladı.

Millet İttifakı’ndaki dört partinin oluşturduğu komisyonun çalışmaları sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan tutum belgesinde, siyasal sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yeniden inşası, bu süreçte cumhurbaşkanlığının yetkilerinin Meclis denetimi ve kuvvetler ayrılığı esasına göre kullanılması vurgulandı. Belgede, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, OHAL'in derhal kaldırılması, terörle etkin mücadele, enflasyon ile döviz kurlarının kontrol altına alınması ve basın özgürlüğü konularına yer verildi.

Millet İttifakı Tutum Belgesi’nde şöyle denildi:

"CHP, Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek, vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Genel Seçimine Millet İttifakı adı altında katılmaktadır. Memnuniyetle ifade ederiz ki, Millet İttifakı ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutumlara rağmen, insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde, adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur.

Yine bilinmesini isteriz ki, Millet İttifakı İttifak Protokolü'nde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esasına göre, rekabetçi siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme;

- Bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama;

- Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama;

- OHAL'i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması;

- Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır.

Aziz milletimize saygıyla duyururuz, hayırlı uğurlu olsun."