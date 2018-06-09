'Millet Bahçesi' için ilk yıkım başladı: Konya Atatürk Stadı yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski statların 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından, Konya Atatürk Stadı'nda yıkıma başlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski statların "Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesi talimatının ardından, Konya Atatürk Stadında yıkıma başlandığı belirtildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yaptığı açıklamada, "En kıymetli alanlar, yine en kıymetli olan milletimize tahsis ediliyor. Bu yönüyle çok sembolik bir tarafı var. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz cumartesi günü bu alanın 'Millet Bahçesi' olarak tahsis edilmesi talimatını vermişti. Üzerinden daha bir hafta geçmeden bugün bunun ilk uygulamasını başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.