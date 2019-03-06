Migros 835 milyon lira zarar açıkladı

Migros'un satışları geçen yıl yüzde 22 artışla 18.7 milyar liraya çıkarken, şirket TL'deki değer kaybı gerekçesiyle 835.6 milyon lira zarar ettiğini açıkladı.
Çarşamba, 06 Mart 2019 08:22

Migros 2018 yılında 835.6 milyon TL zarar etti.

2018'de satışları yüzde 22 artışla 18.7 milyar TL’ye çıkan şirketin zararının nedeninin TL'deki değer kaybı sonrası artan finansal giderler olduğu açıklandı.

Şirket dün akşam bilançosuyla birlikte açıkladığı hedeflerne göre satışlarını bu yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Şirketin açıkladığı hedefler şu şekilde:

Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 100

Konsolide satış büyüme hedefi (2018’e göre): yüzde 20

Konsolide VAFÖK marjı: yaklaşık yüzde 6.0 (UFRS 16 etkisinden arındırılmış)

Yatırım harcamaları: 300 milyon TL

 