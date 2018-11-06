MHP'nin yeni grup başkan vekili belli oldu

MHP Grup Başkan Vekilliği görevine, Erhan Usta'nın yerine Sakarya Milletvekili Levent Bülbül getirildi. Usta, İyi Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergesine destek verince Bahçeli tarafından görevden alınmıştı.

MHP Grup Başkan Vekilliği görevine, Erhan Usta'nın yerine Sakarya Milletvekili Levent Bülbül getirildi.

MHP Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Levent Bülbül oldu.

Usta, İyi Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergesine destek verince Bahçeli tarafından görevden alınmıştı.

Muhammet Levent Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den Sakarya 1'inci sıra milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. Bülbül, 1980 Hendek doğumlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapıyor.