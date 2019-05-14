MHP'nin sloganı belli oldu: Biz biriz siz hepiniz

23 Haziran seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım'ı destekleyecek MHP'nin seçim sloganı 'Biz Biriz Siz Hepiniz' oldu.

31 Mart seçimleri öncesi birçok parti örgütünü İstanbul'a taşıyacak olan MHP, seçim sloganını da belirledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MHP, 23 Haziran sürecinde “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganını kullanacak.

Çalışmalarını "hemşeriler" üzerine kuracak olan MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli, perşembe Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elâzığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. Ardından il başkanları çalışmalar için İstanbul’a gidecek.

