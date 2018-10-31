MHP'nin İstanbul adayı Erdoğan'ı kızdıracak...

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterme girişiminin ardından İstanbul'da da Kadir Topbaş'ın adı gündeme geldi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Erdoğan'ın görevden aldığı AKP'li belediye başkanlarına çok sayıda partinin kanca attığını ileri sürdü.

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterme girişiminin yankıları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul için de sürpriz bir ismin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardındaki isim merak konusu olurken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, önemli iddialarda bulundu.

"Gökçek’ten sonra, İstanbul’da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş’ı mı kast etti? Henüz netlik yok" diyen Öztürk, "Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Melih Gökçek'in MHP'den aday olması durumunda, seçimleri Mansur Yavaş'ı aday göstermesi beklenen CHP'nin kazanacağını ileri sürdü.