MHP'nin hedefinde Deniz Zeyrek var: Kudurmuş, dansöz, haddini bildirmek şart oldu

'Milli tank-palet fabrikasını Katarlı ortağı olan bir şirkete ihalesiz devrettiysek nasıl 'savunma sanayimizi millileştiriyoruz' denilebilir' diyen gazeteci Deniz Zeyrek, MHP tarafından sert sözlerle hedef alındı.

"Milli tank-palet fabrikasını Katarlı ortağı olan bir şirkete ihalesiz devrettiysek nasıl 'savunma sanayimizi millileştiriyoruz' denilebilir" diye soran Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP'nin hedefinde.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Zeyrek'i sert sözlerle hedef alarak, "Biz onun gibi dönek ve silik adamları iyi tanır, tıynetini iyi biliriz. Bu gibiler, medya sahnesine çıkıp döktüren zennelerdir. Onlar kıvırmayı, göbek atmayı iyi becerir, maharetle gerdan kırarlar. Öyle ki dansöz kıyafeti onlara dansözlerden bile daha çok yakışır. Bağlı olduğu mahfilleri memnun etme noktasında biraz saray soytarısına da benzerler" derken, "Bu türden insan müsveddeleri; bazen çıfıt çarşısının tellalı, bazen hergele meydanın kopuğu olurlar. Zeyrek gibileri kapıkulu yapıp sağa sola çemkirmesine izin verenlere tavsiyemiz, bir an evvel kapıyı açıp layık olduğu çayıra salmalarıdır. Aksi takdirde bu tür yaratıkların çevresindekilere de hastalık bulaştırması mümkündür" ifadelerini kullandı.