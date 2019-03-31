MHP'nin belediye sayısı artıyor, AKP belediyeleri MHP'ye geçiyor

Mevcut sonuçlara göre MHP belediye sayısını 8'den 11'e çıkartıyor. MHP'nin AKP'nin elindeki kimi belediyeleri alması bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den alınan iller konuşuluyor. Parti açısından sembolik önemi olan Bilecik Söğüt Belediyesi adayları İsmet Sever’in, Kars Sarıkamış Belediyesi adayları Harun Hayali’nin kesin kazandığı söylendi.

ERZİNCAN’I MHP ALIYOR

Duvar'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’da belediye başkanlığını MHP’nin adayı Bekir Aksu’nun kazandığına kesin gözüyle bakılıyor.

Parti Genel Merkezi’nde Erzincan’ı kazanmaları hakkında, “Mevlüt Karakaya gitti. Erzincan’ı aldı, geldi” denildi.

BARTIN'DA BAŞA BAŞ YARIŞ

Bartın’da ise MHP’nin adayı Cemal Aksu İle AKP'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz arasında başa baş bir yarış sürüyor. Aksu yüzde 36,38 oy oranındayken, Aldatmaz’ın oy oranı yüzde 36,10.

Amasya’yı MHP’nin adayı Mehmet Sarı yüzde 46’nın üzerinde oyla resmi olarak önde götürürken, AKP'nin adayı Cafer Özdemir yüzde 33 oranında oyla Sarı’yı takip ediyor.

KASTAMONU MHP'YE GEÇİYOR

Kütahya’da MHP’nin belediye başkan adayı Alim Işık yüzde 38 oy oranında. Yüzde 32 oy oranına sahip olan AKP'nin adayı Ahmet Sami Kutlu’nun aradaki farkı kapatamayacağı ve MHP’nin Kütahya’yı aldığı belirtildi.

MHP, Kastamonu’yu da AKP'den almış görünüyor. MHP’nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu yüzde 49 oy oranına sahipken, AKP'nin adayı Tahsin Babaş’ın oy oranı yüzde 31’lerde. AKP Bayburt’u da MHP’ye kaptırmış görünüyor.

MHP’nin belediye başkan adayı yüzde 56 oy oranındayken, AKP'nin adayı yüzde 35’te.

Çankırı da ise MHP’nin belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen yüzde 43 oy oranına sahip, AKP'nin adayı Hüseyin Boz yüzde 37 oranıyla Esin’i takip ediyor. Aradaki fark kapanmazsa Çankırı’yı da MHP, AKP'den alacak.

MHP'NİN BELEDİYE SAYISI ARTACAK

8 il belediyesi tutmakta olan MHP'nin elindeki belediyeleri artırması bekleniyor.

Mevcut seçim sonuçlarına göre MHP'nin belediye sayısı 8'den 11'e çıkıyor.

MHP'nin ittifak içerisinde olduğu AKP'den kimi belediyeleri alması dikkat çekiyor.