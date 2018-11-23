MHP'nin AKP'den istediği belediyeler belli oldu

MHP'nin AKP ile yapılan ittifak görüşmesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceği ve AKP'ye destek vereceğini ilettiği, buna karşılık 5 kentte AKP'den destek istediği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ittifak görüşmesi sonrası tablo netleşti.

İki partinin ittifak konusunda büyük oranda anlaştığı belirtilirken, AKP yarın üç büyük kentteki adaylarını ilan edecek.

AKP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını açıklayacak olmasının ittifakın kesinleşen bölümüne ilişkin olduğu belirtilirken, MHP bu üç kentte aday çıkarmayacak ve AKP'yi destekleyecek.

MHP'nin bu desteğe karşı talep ettiği kentler ise bir önceki seçimlerde kazandığı 8 kentten 5'i oldu.

MHP'nin AKP'den Adana, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Manisa'da destek istediği ileri sürüldü.

AKP'nin Adana, Mersin ve Manisa'yı bu seçimde kazanmayı çok istediği belirtilirken, ittifak nedeniyle bu kentlerden bazılarını MHP'ye bırakabileceği öğrenildi.