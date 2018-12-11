MHP'nin adayı emin: AKP yüzde 99 MHP'ye bırakacak

AKP-MHP ittifakının ortak aday çıkaracağı kentlerden biri olması beklenen Aydın'da, MHP'nin aday olarak duyurduğu Ümmet Akın, 'Aydın yüzde 99 MHP’ye bırakılacak' dedi.

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yüzde 99 ihtimalle AKP'nin de desteğini alacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı çerçevesinde hareket edileceğini belirten Akın, “Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na uyacaklarını söylüyor. Bu konu hala görüşülüyor. Aydın'da büyükşehir belediye başkan adayı konusunda AK Parti ve MHP arasında ittifak olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bununla ilgili bu aşamada konuşmak çok doğru değil ama atılan adımlar olumlu yönde ilerliyor. Aydın Büyükşehir, MHP'ye bırakılacak gibi görünüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapmış olduğu açıklama esnasında bir basın mensubu sordu. MHP'nin aday açıkladığı illerde nasıl bir çizgi belirlediniz şeklindeki soruya Çelik, ‘Onlar bizim mutabakatta kaldığımız belediyeler' şeklinde bir açıklaması oldu. Aydın, MHP'ye bırakıldı gibi görünüyor. 1-2 gününe kadar kadar resmi açıklama yapılabilir. Bekleyip görmek lazım. Büyüklerimiz en doğru kararı verecektir ama yüzde 99 ihtimalle bize bırakılacak ve el birliğiyle seçimi kazanacağız” şeklinde konuştu.