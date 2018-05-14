MHP'li vekilden 'Erdoğan'a oy vermeyin' çağrısı

MHP İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya, 24 Haziran seçiminde Erdoğan'a oy verilmemesi için çağrıda bulundu.

MHP İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Seçimlerde yeniden Milletvekili adayı olmayan Kaya, “Türk Milleti'ne mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri -böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek- AKP'ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım” dedi.

Kaya, "Kendimi, MHP'nin tarihsel misyonunun hizmetinde görüyorum, görmeye de devam edeceğim. Ne var ki; Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut yönetimi bu tarihsel misyona farklı ve paylaşmadığım bir yorum getirmiştir ve bu yorumun bir sonucu olarak da AKP Genel Başkanı'nı kendi cumhurbaşkanı adayları olarak ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.