MHP'li vekilden Arınç'a: Seni adam yerine koyup toplantıya çağıranda kabahat

Eski AKP'li vekillerin de katıldığı bir toplantıda Bülent Arınç'ın 'Beka sorunu yok. Seçim stratejimiz yanlış' dediği iddia edilmişti. MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından Arınç'ı hedef aldı.

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, eski AKP'li milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda "Nerden çıktı bu beka meselesi" dediği ileri sürülen Bülent Arınç'ı hedef aldı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde yapılan bir toplantıda eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç'ın AKP'nin "beka sorunu" meselesini seçim sloganı haline getirmesini eleştirdiği ileri sürülmüştü.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde Bülent Arınç'ın, Cumhur İttifakı'nın seçim sloganı haline getirdiği beka tartışması için “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi? Seçim stratejimiz doğru değil” eleştirisinde bulunduğu belirtilmişti.



'SEN VE VATAN HAİNİ HOCAN...'

Cumhur İttifakı üyesi MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bu sözlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arınç'ı hedef aldı.

Enginyurt "Bülent Arınç 'Beka sorunu yok, nereden çıktı bu beka sorunu' demiş. Kabahat sende değil, seni adam yerine koyarak o toplantıya çağıran da. Seni bu millet iyi tanıyor, tabi sen ve vatan haini hocan için beka sorunu yok" ifadelerini kullandı.