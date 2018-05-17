MHP’li vekil: MHP’nin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, 'MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek. Biz parti devleti rejimine karşı çıkıyoruz, Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor' iddiasında bulundu.

MHP'de Devlet Bahçeli'ye muhalif isimlerden olan İstanbul Milletvekili Atila Kaya, seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'ye konuşan Kaya, "MHP'de tek adam ve parti devleti rejimine karşı çıkan bir milletvekili olarak tekrar aday olmadım. Aday olsam, cumhur ittifakını seçmenlere nasıl anlatırdım. Tek adam rejimi kurmak isteyen Erdoğan adayımız deyip nasıl propaganda yapabilirdim? Kendi kendimle çelişkiye düşmemek için milletvekilliğine aday olmadım" derken, "Milliyetçi-ülkücü camia, AKP ile yapılan ittifaktan rahatsız. MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek. Biz parti devleti rejimine karşı çıkıyoruz, Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor" iddiasında bulundu.