MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi' dedi.
Cuma, 15 Mart 2019 07:31

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanının tek adam olabileceğini, krallıkla yönetilen başarılı demokrasilerin olduğunu öne sürdü.

Sözlü, "Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Sözlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Cumhuriyet'in yeni dönemi gibi söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları ve kurallarıyla oturacak olduğu dönemi işaret ediyor. Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Sayın Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün MHP yerine daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi. Tahmin ederim Sayın Bahçeli'nin kafasında o dönem, seçmenin yüzde 51'inin onayını alırsa illaki aklıselim bir hükümet olur fikri oluştu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendisi teklif etti.
  • Cumhurbaşkanı “tek adam” olur mu? Olabilir. Dünyada örnekleri var. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler de var. Gereken düzenlemeler yapılırsa sistem çalışır.

 

 