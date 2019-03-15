MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi' dedi.

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanının tek adam olabileceğini, krallıkla yönetilen başarılı demokrasilerin olduğunu öne sürdü. Sözlü, "Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi" dedi. Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Sözlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Cumhuriyet'in yeni dönemi gibi söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları ve kurallarıyla oturacak olduğu dönemi işaret ediyor. Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Sayın Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün MHP yerine daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi. Tahmin ederim Sayın Bahçeli'nin kafasında o dönem, seçmenin yüzde 51'inin onayını alırsa illaki aklıselim bir hükümet olur fikri oluştu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendisi teklif etti.

Cumhurbaşkanı “tek adam” olur mu? Olabilir. Dünyada örnekleri var. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler de var. Gereken düzenlemeler yapılırsa sistem çalışır.