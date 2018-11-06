MHP'li isimden Gökçek'e: Ankara'yı parsel parsel satan müptezel

Eski MHP'li vekil Ramazan Mirzaoğlu, adı MHP'nin Ankara adaylığı için geçen Melih Gökçek'i sert sözlerle hedef aldı.

MHP'nin eski Kırşehir Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'ndan, adı MHP'nin Ankara adaylığı için geçen Melih Gökçek'e sert tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Melih Gökçek için “MHP’den gönül rızasıyla ‘Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum’ diyorsa MHP’ye şeref kazandırır” sözlerine tepki gösteren Mirzaoğlu, sosyal medya hesabından “Ankara’yı parsel parsel satan müptezel ile ne zamandan beri şeref duyulmaya başlandı?” paylaşımda bulundu.

Adı MHP adaylığı için geçen Melih Gökçek, konuya ilişkin yaptığı tek açıklamada, "Ben Ak Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim" demişti.