MHP’li Enginyurt: iPhone’u kırmadım, o telefon demoydu

MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’nda ‘iPhone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı’ dedi.

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’ndan CHP milletvekili Özgür Özel’in "Önce, ABD'yi protesto etmek için iPhone'u kırıp sonra 'Brunson gidince ortada kaldık, gitti bizim iPhone' diyen biz değiliz” sözleri üzerine "iPhone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi" dedi.

"O gün Türkiye'ye başlatılan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı'na destek vermek istediğini” belirten Enginyurt, "Arkasından, doğrudur, Brunson serbest bırakılınca sitemimizi ifade ettik" diye konuştu.

MHP’li Enginyurt, rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması üzerine Twitter üzerinden açıklama yaparak, “Kırılan Iphone’a mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım” demişti.

Enginyurt, Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var” çıkışının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu’daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı. MHP’li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz’ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu (ya da şimdi açıkladığı üzere demosunu) ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.

