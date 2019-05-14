MHP'li belediyeden AKP'ye: 30 yolsuzluk tespit ettik, zimmetine para geçirmişler

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanlığını AKP'li Ahmet Sungur'dan devralan MHP'li Osman Türkyılmaz, belediyede 30'a yakın yolsuzluk tespit edildiğini, bir kişinin 146 bin 275 lirayı zimmetine geçirdiği açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçilen MHP’li Osman Türkyılmaz, AKP’li döneme ait olan 21 milyon liralık borç miktarını belediyenin resmi internet hesabından açıkladı.

AKP’li Ahmet Sungur’dan görevi devraldıktan sonra, belediyede yaptırdığı incelemelerin sonuçlarını sosyal medya hesabında duyuran Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ilan, reklam, imar ve su birimlerinde 30’a yakın yolsuzluk olduğunu açıklayarak, “İlçemizde göreve geldikten sonra başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başta reklam, ilan, imar, su gibi birimlerde olmak üzere 30’a yakın yolsuzluk tespit edilmiştir. Dosyalar savcılığa iletildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkyılmaz bir belediye personeli hakkında suç duyurunda bulundukları belirterek, şunları kaydetti; “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin, ilçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinden işgaliye ve reklam bedeli toplayıp, zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Tüm iş yerlerinde tutanak tutulmuştur. Konu, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, yasal süreç başlatılmıştır. Zimmete geçirilen tutar 146 bin 275 TL’dir. Yahşihan halkına hesap verme zamanı geldi. Her kuruşun hesabı halka verileceği gibi halkın parasını hiç edenler yargı önüne çıkarılacak. Halka ve adalete hesap verecek olan kişiler hesabını ahirette de mutlaka vereceklerdir. Söz verdik sözümüzü tutuyoruz."