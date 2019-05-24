MHP'li Belediye Başkanının kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı: Afiş tartışması

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yeni bilgiler ortaya çıktı. Öztoklu'nun 31 Mart'ta İYİP adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştığı, tartışma sonrası Abdurrahman Koç'un Öztoklu'yu bıçakladığı öğrenildi.

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun ölümünün ardından yeni bilgiler ortaya çıktı. Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte ilçeye bağlı Başköy Mahallesi meydanına giderken, burada iki teşekkür afişinin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİP adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralana Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.