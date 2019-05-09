MHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı: 'Kız kardeşini vurdu' iddiası

Mersin Silifke'nin MHP'li Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşinin silahla vurulması olayına ilişkin gözaltına alındı.

Mersin Silifke'nin MHP'li Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşini vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Taşucu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Yalı Villalarında yaşayan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabanca ile başından vurularak yaralandı.

İlk müdahalesi Silifke Devlet Hastanesi'nde yapılan Meryem Aktan, daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yerel gazete Tarsus Akdeniz'in haberine göre, olayın ardından Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın polis tarafından Silifke Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Aktan'ın, kız kardeşini kaza ile vurduğunu söylediği öğrenildi.