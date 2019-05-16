MHP'li başkandan Cem Yılmaz'a: Filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bundan sonra sevemem' dediği Cem Yılmaz, şimdi de MHP İzmir İl Başkanı tarafından hedef alındı. İl Başkanı Veysel Şahin, Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine tepki gösterdiği Cem Yılmaz'a ilişkin, 'Filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum. Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Şahin, komedyen Cem Yılmaz hakkında sorulan soruya "Cem Yılmaz’ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum" yanıtı verdi. "Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok" diyen Şahin, "Afrin’de 100 bin asker mermi altındayken oraya giden sanatçılarla dalga geçen, yalaka diyenler değil miydi bunlar?" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan Cem Yılmaz'a ilişkin, “Artık sevemem” demişti.