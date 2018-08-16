MHP'den yerel seçim kararı

MHP, bayram tatilinden hemen sonra yerel seçimlere girecek adayları belirleme çalışması başlatacak. MHP yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak ve ortak aday çıkarmayacak.

Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan MHP, bayram tatilinden sonra çalışmalarına başlayacak.

Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin az oyla kaybedildiği, çok adayın olduğu yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

MHP'de aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

MHP, adaylarla ilgili teşkilat ve genel merkez yoklamasının yanı sıra kamuoyu yoklamaları da yaptıracak.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YOK

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmenin karşısına AKP ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile çıkan MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak.

Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AKP ile ortak aday da çıkarmayacak.