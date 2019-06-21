MHP'den seçim açıklaması: 41 bin ülkücü sandık başında görevli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz' dedi.

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçime ilişkin MHP'den açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır. Seçim iş ve işlemlerine karşı yapılacak her türlü itiraz, tutanağa mutlaka şerh olarak düşülmelidir" derken, ''Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun" ifadesini kullandı.