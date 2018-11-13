MHP'den öğrenci andı tepkisi: Milli Eğitim Bakanlığı'na yazıklar olsun

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'a verdiği temyiz dilekçesine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Yazıklar olsun. Bu hakareti, hasım bir ülkenin eğitim bakanlığı yetkililer bile yapmaz' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Öğrenci Andı" konusunda Danıştay'a sunduğu temyiz dilekçesine tepki göstererek, “Bu hakareti, hasım bir ülkenin eğitim bakanlığı yetkililer bile yapmaz” dedi.

Yıldız açıklamasında şunları söyledi: “MEB, öğrenci andımız savunmasında 'Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur’ buyurmuş. Yazıklar olsun! Bir ülkenin eğitim bakanlığının tarih bilgisinden ve tarih bilincinden bu kadar uzak olması hayal bile edilemez. Başında milli sıfatı olan eğitim bakanlığının Türk milletine karşı yapmış olduğu bu hakareti, hasım bir ülkenin eğitim bakanlığı yetkililer bile yapmaz. Bu bir savunma değil, adeta aşağılamadır. Konunun takipçisi olacağız.”