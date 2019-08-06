MHP'den Meral Akşener'e: İP'in ucundaki hanımefendi...

MHP Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Büyükataman 'Bir siyaset kazası olan İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır' dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in " Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" sözlerine yanıt verdi.

"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır" iddiasında bulunan Büyükataman, şunları söyledi: