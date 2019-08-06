MHP'den Meral Akşener'e: İP'in ucundaki hanımefendi...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in " Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" sözlerine yanıt verdi.
"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır" iddiasında bulunan Büyükataman, şunları söyledi:
"Bir siyaset kazası olan İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır. HDP ve İP, yine ortak paydada buluşmuştur. Bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığıdır. Ülkü Ocaklılara 'haydut' diyen izansız, dün 'Oğlum ocağın Atsız kolundan' diye saçmalıyordu. Bakarsınız yarın 'Oğlum, HDP'nin filanca kolundan' diyebilir. DYP Genel Başkan Yardımcısı iken çocukların yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan biriydi. AK Parti'ye geçtiğinde 'Ülkücü değilim, demokratım' demişti. MHP'deyken 'Ülkücüler MHP'de olur' diyordu. Şimdi, koltuk için kırk takla atanın da siyaseti bir dönme dolap zannedenin de kim olduğu daha net ortadadır."