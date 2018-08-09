MHP'den kanun teklifi: Sonucu manipüle eden anketçiye beş yıl kadar hapis

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla ‘yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan’ kamuoyu araştırmacılarının iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla "yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan" kamuoyu araştırmacılarının iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden iki gün önce katıldığı televizyon yayınında anket şirketleri hakkında yasa çıkarılması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli, "partisinin oy oranının yüzde 5-6’ya düştüğünü şerefsizce iddia edenler olduğunu" da söylemişti.

Karakaya, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Teklife göre araştırmacının, yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleriyle birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya, araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

“Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliği içerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak. Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek.”

Karakaya, kanun teklifinin manipülasyon suçuna iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası getirdiğini aktardı.