MHP'den 'kalpaklı Bahçeli' paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçilik ve Kuvay-i Milliye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpaklı fotoğrafla yanıt verdi.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla, Devlet Bahçeli'nin dikkati çeken bir fotoğrafı paylaşıldı.

Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.

Bahçeli, fotoğrafta arapça "Allah" kelimesinin yazılı olduğu bir tablonun önünde yer alırken, karede ibrikler de yer aldı.