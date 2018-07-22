MHP'den İyi Parti üyelerine 'dönüş' sinyali

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu öne sürdü ve İyi Parti'den MHP'ye dönüş için müracaat olursa değerlendireceklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'deki "hayal kırıklığı" olduğunu belirtirken, "Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var. Dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar başka partilerden MHP'ye geçiş için herhangi bir başvuru yapılmadığını açıklayan Yalçın, Meclis açıldıktan sonra İyi Parti'den bazı isimlerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları "siyasi nezaket kuralları" çerçevesinde değerlendirdiklerini söyledi.

'PATCHWORK HALI GİBİ PARTİ'

Meral Akşener'i "Boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu" sözleriyle eleştiren Yalçın, İyi Parti'ye "patchwork halı" benzetmesi yaparak partinin ömrünün uzun olmayacağını öne sürdü.