MHP'den istifa eden belediye başkanı İyi Parti'ye geçti

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İyi Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz İyi Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Kocamaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Mersin için önemli bir karara şahitlik edeceklerini ve kaldığı yerden eksik hizmetleri tamamlamak üzere yeniden yola çıkacaklarını söyledi.

Kocamaz, şunları kaydetti:

"Türk milletine mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve 'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar. Engelleri aşmak için ya bir yol bulurlar ya da bir yol açarlar. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz. Rabbim aldığımız bu kararı Mersin'imiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Kocamaz, vatandaşları "provokasyonlara karşı uyanık olması" konusunda da uyardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 20 Kasım Salı günü düzenlediği basın toplantısıyla partisi MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.