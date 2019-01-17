MHP'den ihraç edildi, İyi Parti teklif götürdü, CHP 'itirazımız olmaz' dedi

Dün MHP'den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta'ya İyi Parti'den 'bize katıl' teklifi gitti. Adı Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de geçen Usta'ya ilişkin CHP'den 'itirazımız olmaz' açıklaması geldi.

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyen MHP Samsun milletvekili Erhan Usta, dün partisinden ihraç edildi.

Usta'nın ihracının hemen ardından İyi Parti'den kendilerine katılmasına yönelik bir davet gitti. Bu davetin ardından adı daha önce Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylığı için geçen Usta'nın bu kez Millet İttifakı adayı olacağı ileri sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, Usta'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına itirazlarının olmayacağını söyledi. Kundak, “Bugün İYİ Parti ile bir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuyu da ele alacağız. Şu anda gelişmelerden haberim yok. Olay şu an çok taze. Bizim büyükşehirde bir itirazımız olmuyor. Adayı İYİ Parti tespit edecek. Bizde fikirlerimiz söylüyoruz” diye konuştu.