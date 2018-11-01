MHP'den Gökçek açıklaması: AKP ne yaptığını anlamalı

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterme adımı tartışılmaya devam ederken, MHP'nin yetkili isimlerinden biri, AKP’yi kastederek, 'Ne yaptıklarını anlasınlar istiyoruz' açıklamasında bulundu.

MHP'nin tartışma konusu olan Melih Gökçek hamlesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, MHP'nin “Ankara için Gökçek’i, İstanbul için Dalan’ı düşünüyoruz” sızdırmalarıyla ne amaçladığını köşesine taşırken, önemli bir bilgi verdi.

Yazıyı kaleme almadan önce MHP’deki kendi kaynaklarına yönelip, "Bu haberleri geçen MHP kaynakları ne yapmak istiyor" diye sorduğunu belirten Acet, "Yetkili bir isim, AK Parti’yi kastederek, 'Ne yaptıklarını anlasınlar istiyoruz' dedi" aktarımında bulundu.

Acet, bu sözlerin MHP'nin ittifakı zorladığı şeklinde yorumlanamayacağını belirtirken, "MHP’li yetkilinin, 'Ne yaptıklarını anlasınlar istiyoruz' ifadesinden, son bir haftadır yapılan hamlelerle, ittifak yapmamanın AK Parti’ye maliyetinin ne olacağı gösterilmek isteniyor dersek daha mantıklı bir noktaya varmış oluruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ GELMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Melih Gökçek'e yeşil ışık yakan "Partimize şeref kazandırır" sözleri ve Melih Gökçek'in "onore oldum" yanıtı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası adaylığa ilişkin tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.

Erdoğan, “Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol, dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra beraber gideceğimizi zannediyorum” demişti.