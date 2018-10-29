MHP'den emeklilik düzenlemesi açıklaması: Evet demekle yanlış yaptık

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeye önce destek veren, sonra reddeden MHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemede aldıkları tutuma ilişkin konuştu.

İlgili konunun kanunlaşması için AKP'nin ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Enginyurt, önce destek verdikleri sonra da vazgeçtikleri düzenlemeye ilişkin, “Evet demekle yanlış yaptığımızı anladık, sonra reddettik. Çünkü evet deseydik araştırma komisyonu kurulacak ve konu bir yıl uzayacaktı” dedi.

Enginyurt, "Diyorlar ki, Mecliste CHP, HDP, İP, MHP bir olursa kanun geçer. Doğru bu 4 parti ortak olursa Meclis’ten kanun geçiyor. Ama kanunun geçmesi için kanunun önce Meclis’e gelmesi lazım. Kanunun Meclis’e gelmesi için konunun önce komisyonda görüşülmesi gerekiyor. İlgili komisyonda 13 AK Parti, 13’te diğer partilerin üyesi var. Oylama olduğunda 13’e 13 olursa Başkanın oyu 2 oy sayılıyor. Başkan AK Partili olduğuna göre 14’e 13 oluyor ve kanun meclise gelmiyor. Demek ki kanunun meclise gelmesi için bu kanunun komisyondan geçmesi lazım. Komisyondan ise ancak AK Parti ile anlaşarak, ikna edilerek geçirilebilir" ifadelerini kullandı.