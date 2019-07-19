MHP'den Davutoğlu açıklaması: Mazul ve sakıt...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi hakkında açıklamalarına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ahmet Davutoğlu'nun partisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Mazul ve sakıt'' başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun; bir süredir Ak Parti içindeki bozgunculuk ve tefrika girişimlerine, MHP'ye dönük karşıtlık cephesi oluşturarak yön vermeye çalıştığı gözlenmektedir. Davutoğlu'nun MHP muarızı kesilmesinin arka planında, partimizin siyasette oynadığı dominant ve etkin ama yapıcı rolün baltalanması için kendisini yeni fitne odağı rolüne hazırlayanların rahatsızlığı kadar, cemaziyelevvelinin partimizce iyi bilinmesinin mahcubiyeti de vardır.

'ASIL MAKSADINI GİZLİYOR'

Ahmet Davutoğlu, ''MHP âdeta Ak Parti tabanına hortum bağlamış.'', ''MHP ile ittifak bitirilmeli.'' gibi temelsiz, akılsız ve öngörüsüz açıklamalarla aklınca hedef şaşırtmaktadır. Davutoğlu, uluslararası aktörler adına seçmen tabanında anafor oluşturarak kendi partisinin altını oyma vazifesini ifa ederken; asıl maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır.

''Mazul ve sakıt'' olmakla maruf eski başbakanın; MHP gündemli ama aslında Ak Parti hedefli tespit ve değerlendirmelerinin amacı, elbette partisinin hayrı ve selameti değildir. Davutoğlu'nun hedefinde Cumhur İttifakının Türkiye'yi 2023'e taşıma potansiyelini yok etmek ve Sayın Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesiyle sürecek istikrarı şimdiden baltalamak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bu yolla zarar vermek vardır. Çünkü Cumhur İttifakı, yeni yeni oturmaya başlayan; Türkiye'nin mehabetine, bölgesel ve uluslararası alandaki saygın konumuna yaraşan yeni hükümet modelinin sigortası, garantisidir.

Yalçın'ın Babacanları'da hedef aldığı açıklamada, "Bunun içindir ki kendi partilerinde fısk ve fücura meyilli; vefa, minnet ve kaderdaşlık duygusundan, dava adımlığı evsafından mahrum Davutoğlular ve Babacanlar, baştan çıkarıcı vaatlerle süslenip püslenip sahneye çıkarılmıştır. Elhak, bitpazarına nur yağmayacaktır. Mademki sadece kendi yetiştikleri; sayesinde isim, şöhret ve dünyalık sahibi oldukları partilerine değil, bütün Türkiye'ye zarar vermeyi göze alan bu orta malı politikacı tipleri bir alamete bindirilmiş; biz olacakları şimdiden söyleyelim de ikaz sorumluluğu üstümüzde kalmasın: Davutoğlu tarafından MHP'nin hortum bağladığı iddia edilen seçmen kitlesi, hem partisine hem de ülkeye sahip çıkmakla kalmayacak; sağduyu ve ferasetini göstererek Cumhur İttifakına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de desteğini sürdürecektir" dedi.