MHP'den Arınç'a 'yüzde 35' yanıtı: Cahil olmadığınıza göre maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın 'Sayın Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım' sözlerine tepki gösteren MHP’li Mevlüt Karakaya, 'Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. Parsel parsel sattınız Ankara’yı diye haykırırken AKP belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz' dedi.
Pazartesi, 06 Mayıs 2019 17:40

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda katıldığı bir söyleşide "Sayın Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım" demişti.

MHP'DEN ARINÇ'A YANIT

Arınç'ın bu sözlerine MHP’li Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. Parsel parsel sattınız Ankara’yı diye haykırırken AKP belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

 