MHP'den Akşener'e suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Bahçeli'nin "kaset" iddialarına ilişkin suç duyurusunda İyi Partili vekillerin de olduğu bildirildi.

Cumhuiryet'in haberine göre İyi Partili Hayati Arkaz'ın, Bahçeli’nin elini öpmesi üzerine Akşener tepkisini şöyle dile getirmişti:

"Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin."