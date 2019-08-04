MHP'den Akşener'e: Müptezel, vahim gelişmelerin baş sorumlusu kendisi olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam' sözlerine, 'Vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır' diyerek yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine yanıt verdi.

"Bugün bir müptezel müennes Türk milliyetçilerine “haydut” benzetmesi yapmış" diyen Yalçın, "Bunlar sadece gözü küllü değil, kör, kara cahil ve nadandır. Bunların dersini yine zamanı gelince millet verecek kaç paralık olduklarını yüzlerine vuracaktır" dedi.

Yalçın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: