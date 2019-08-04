MHP'den Akşener'e: Müptezel, vahim gelişmelerin baş sorumlusu kendisi olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine yanıt verdi.
"Bugün bir müptezel müennes Türk milliyetçilerine “haydut” benzetmesi yapmış" diyen Yalçın, "Bunlar sadece gözü küllü değil, kör, kara cahil ve nadandır. Bunların dersini yine zamanı gelince millet verecek kaç paralık olduklarını yüzlerine vuracaktır" dedi.
Yalçın'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
''Bugün bir müptezel müennes Türk milliyetçilerine “haydut” benzetmesi yapmış. E.Renan milliyetçiliğinden başka açılımı ve bilgisi olmayan ipin siyasi başterzisi makarasındaki FETÖ “ip”ini yine millet aleyhine sarmaya başlamış.
Bunlar sadece gözü küllü değil, kör, kara cahil ve nadandır. Bunların dersini yine zamanı gelince millet verecek kaç paralık olduklarını yüzlerine vuracaktır.
Milliyetçi Ülkücü Hareket içinde fısk ve fücurla uğraşıp sonra da aramızdan ayrılanların iflah olduğu nerede görülmüştür? Bunları da zaman birer birer öğütecek, hepsi teker teker tarihin hainler ve fasıklar mezarlığına defnedileceklerdir.
İp makarasına milleti dolamak isteyen bu müennes; hâlâ MHP’ye ve liderine dil uzatarak “haydutluktan” bahsedebilmektedir. Kendisini ikaz ediyoruz.
Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır."