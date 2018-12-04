MHP'den aday gösterilmeyen Mersin Belediye Başkanı, İyi Parti'den aday oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019'da yapılacak seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterdiklerini duyurdu.
Salı, 04 Aralık 2018 10:28

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019'da yapılacak seçimlerde gösterecekleri adayları açıklıyor.

Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, geçtiğimiz günlerde günlerde MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterdiklerini duyurdu.

MHP'den aday gösterilmeyeceği açıklanan Kocamaz, partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti.

BEŞ ADAY AÇIKLANDI

Kocamaz ile birlikte toplamda beş aday açıklandı.

Akşener Isparta Belediye Başkanlığı’na Isparta Barosu Başkanı Gökmen Gökmenoğlu’nu, Elazığ Belediye Başkanlığı’na Elazığ eski Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ’ı, Niğde Belediye Başkanlığı’na Mümin İnal’ı, Afyon Belediye Başkanlığı’na eski AKP Milletvekili Mahmut Koçak’ı aday gösterdiklerini duyurdu.