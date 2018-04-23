MHP'den 5 vekil İyi Parti'ye geçiyor iddiası: İşte isimler

CHP'den İyi Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesinin ardından şimdi de MHP'den 5 vekilin İyi Parti'ye katılacağı ileri sürüldü.

CHP'den 15 vekilin İyi Parti'ye geçmesinin ardından 5 MHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Bahçeli'nin vekillerine vekil transferi öncesi, “CHP’den İP’e geçebilecek vekiller var. Grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP’de 'Kim bu isimler' tartışması yaşanırken, bu isimlerin, MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde Meral Akşener’i destekleyeceğini açıklayan Bursa milletvekili Kadir Koçdemir, Anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklayarak, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Atila Kaya, yine MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ve 19 Haziran 2016’daki olağanüstü kurultayın ardından grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İzmir milletvekili Oktay Vural, Sakarya milletvekili Zihni Açba ile Kahramanmaraş milletvekili Fahrettin Oğuz Tor olduğu ileri sürüldü. Ancak Kaya ve Açba birer açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Oktay Vural da “İstida mı ettiniz?” sorusuna “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.