MHP'den 19 yıl sonra Diyarbakır'da ilk ziyaret

2000 yılında Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcılığı görevindeyken yaptığı ziyaretin ardından MHP ilk kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kayyum atamasının hemen ardından gerçekleşti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il yönetim kurulu, ilçe başkanları ile birlikte, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Vali Güzeloğlu'na Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde dün gerçekleşen MHP ziyareti 19 yıl sonra Belediye’ye yapılan ilk ziyaret oldu. 2000 yılında Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcılığı görevindeyken yaptığı ziyaretin ardından MHP bir daha Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmemişti.