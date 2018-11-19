MHP'de yedi ilin daha belediye başkan adayı açıklandı

MHP'de Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın belediye başkan adayları kesinleşti.

MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu partiden aday gösterilecek bazı isimler netleşti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz kesinleşen yedi ilin belediye başkan adayını daha açıkladı.

İşte kesinleşen adaylar:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN



4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR