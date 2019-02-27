MHP'de olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesine hapis cezası

MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, "FETÖ" üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin eski üyesi Oktay Acu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilerek tutuklanmıştı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oktay Acu ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Acu, iddiaları reddetti.
Savunmasının ardından son sözleri sorulan Acu, beraatını istedi.
Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin alığı karar göre, sanık Oktay Acu'ya, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.
Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.
Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve Acu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.