MHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu ve dört vekil adaylık için başvurmadı

Halen TBMM'de görev yapan beş MHP milletvekili, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim için adaylık başvurusunda bulunmadı. Bu beş vekil arasında Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan Ekmeleddin İhsanoğlu da var.