MHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu ve dört vekil adaylık için başvurmadı

MHP’ye yapılan bib 815 milletvekilliği adaylık başvurusunun 250’si kadın, 20’si bedensel engellilerden geldi.
Bu isimler arasında darbe girişimi gecesi Genelkurmay önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, televizyon ekranlarında "güvenlik uzmanı" olarak yorumlar yapan Abdullah Ağar da yer aldı.
MHP’nin mevcut 35 milletvekilinden 30’u tekrar aday adayı olurken, eski teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP’nin "çatı adayı" İstanbul milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş milletvekili Oğuz Tor ve Sakarya milletvekili Zihni Açba adaylık için başvurmadı.
Kaya, Açba ve Çetin, parti grubunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imza listesinde de yer almamışlardı.