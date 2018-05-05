MHP'de aday adaylarına 'FETÖ' incelemesi

MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, 'FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı. Partide hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu, bin 815 aday adayının başvurusunu ele alacak. Bu incelemenin ardından başvurular, Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu'nca değerlendirilecek.

MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, "FETÖ"den sızma olmaması için incelemeye alındı.

Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan bin 815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak. Müracaatları inceleyen grup, çalışmalarında başta "FETÖ" olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için araştırma yapacak.

Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.